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Футбол

Анчелотти высказался о прогрессе таланта Реала, выступающего за амбициозного новичка Серии А

Карло похвалил Нико Паса, который в этом сезоне защищает цвета Комо.
Сегодня, 20:53       Автор: Василий Медвидь

Наставник мадридского Реала Карло Анчелотти поделился мыслями о прогрессе Нико Паса в стане Комо.

По словам итальянского специалиста, аргентинец очень хорошо проявляет себя в стане амбициозного новичка Серии А.

"Нико Пас принадлежит нашему клубу. Летом мы будем принимать решение относительно того, будет ли он продолжать свой путь с нами.

Мы постоянно следим за его выступлениями в Серии А. Он очень хорошо играет за Комо, хотя мы и не сомневались в этом. Он прекрасный футболист", - резюмировал Карло.

В нынешнем сезоне на счету Паса 6 голов и 6 ассистов в 27 матчах Серии А.

Напомним, что ранее Анчелотти раскритиковал отказ Ла Лиги относительно переноса матча против Вильярреала.

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