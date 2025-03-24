Судаков - одна из приоритетных целей итальянского топ-клуба

Георгий может оказаться в Наполи.

Полузащитник Шахтера Георгий Судаков может перейти в итальянский чемпионат.

Как сообщает Соггіеге Dello Sport, игроком «горняков» интересуется Наполи. Хавбек является однию из приоритетных целей «партенопейцев».

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Издание отмечает, что коллектив Антонио Конте и ранее хотел приобрести Судакова, но на пути становились правила относительно игроков не из ЕС и финансовые запросы Шахтера.

В списке целей Наполи также Габри Вейга из Аль-Ахли и Давиде Фраттези из Интера.

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