iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Агуэро - о Манчестер Сити: Когда-то это должно было случиться

Тем не менее это никак не умаляет заслуги Гвардиолы.
Сегодня, 18:57       Автор: Андрей Безуглый
Серхио Агуэро / Getty Images
Серхио Агуэро / Getty Images

Экс-форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро прокомментировал ситуацию в своем бывшем клубе.

Аргентинец заявил, что кризис должен был случиться рано или поздно, однако это никак не умаляет достижения Гвардиолы, завоевавшего множество трофеев с клубом.

"Не самая приятная ситуация, но, думаю, в какой-то момент это должно было случиться. Я считаю, что Манчестер Сити – одна из лучших команд в мире.

Конечно, неудачный сезон для большой команды – это тяжело, но, говоря о Манчестер Сити, следует помнить, что они выигрывают трофеи на протяжении многих лет. То, что делал Гвардиола, как часто он выигрывал титулы, – не думаю, что кому-то ранее это удавалось.

Это уже достижение, и мы должны его ценить, потому что обычно мы выигрываем все в первом, втором, третьем, четвертом сезоне, а потом все идет не так хорошо – я не думаю, что это что-то плохое", –цитирует Агуэро Mirror.

Ранее также сообщалось, что у Арсенала восстановился ключевой игрок.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити

Статьи по теме

Манчестер Сити провел переговоры с отцом звезды Реала Манчестер Сити провел переговоры с отцом звезды Реала
Манчестер Сити и МЮ посоревнуются за вратаря белгийского топ-клуба Манчестер Сити и МЮ посоревнуются за вратаря белгийского топ-клуба
Топ-клуб АПЛ будет пытаться подписать Трубина в случае неудачи с одноклубником Довбика Топ-клуб АПЛ будет пытаться подписать Трубина в случае неудачи с одноклубником Довбика
Манчестер Сити нацелился на фаворита Золотого мяча-2025 Манчестер Сити нацелился на фаворита Золотого мяча-2025

Видео

Леброн впервые за семь лет выполнил успешный Buzzer-Beater
Леброн впервые за семь лет выполнил успешный Buzzer-Beater

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Пройсс и Самуэльссон победами в масс-стартах в Холменколлене закрыли сезон
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" проведут ответный матч с Бельгией в плей-офф Лиги наций
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась в ТОП-20, Костюк обезопасила себя от вылета из ТОП-30
просмотров
Рейтинг ATP: Cиннер сохранил первую строчку, Сачко поднялся на несколько позиций
просмотров

Последние новости

Украина19:50
Суперлига: Ровно обыграл Мавпы, Днепр одолел Киев-Баскет, Запорожье и Кривбасс закрыли регулярку победами
Футбол19:45
Звезда сборной Аргентины пообещал закончить международную карьеру
Европа19:41
Реал готов пожертвовать ветераном из-за звезды Ливерпуля
Европа19:24
ПСЖ намерен усилиться лидером обороны Боруссии
Украина19:05
Днепр выиграл регулярный чемпионат Суперлиги без единого поражения
Европа18:57
Агуэро - о Манчестер Сити: Когда-то это должно было случиться
Европа18:34
МЮ установил ценник на главного таланта команды
Лига Чемпионов18:32
Ключевой игрок Арсенала сможет помочь команде в матче с Реалом
Формула 117:56
Окружение Лоусона с облегчением приняло переход в Рейсинг Буллз
Формула 117:56
Ферстаппен представил тематический шлем к Гран-при Японии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK