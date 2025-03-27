Агуэро - о Манчестер Сити: Когда-то это должно было случиться

Тем не менее это никак не умаляет заслуги Гвардиолы.

Экс-форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро прокомментировал ситуацию в своем бывшем клубе.

Аргентинец заявил, что кризис должен был случиться рано или поздно, однако это никак не умаляет достижения Гвардиолы, завоевавшего множество трофеев с клубом.

"Не самая приятная ситуация, но, думаю, в какой-то момент это должно было случиться. Я считаю, что Манчестер Сити – одна из лучших команд в мире.

Конечно, неудачный сезон для большой команды – это тяжело, но, говоря о Манчестер Сити, следует помнить, что они выигрывают трофеи на протяжении многих лет. То, что делал Гвардиола, как часто он выигрывал титулы, – не думаю, что кому-то ранее это удавалось.

Это уже достижение, и мы должны его ценить, потому что обычно мы выигрываем все в первом, втором, третьем, четвертом сезоне, а потом все идет не так хорошо – я не думаю, что это что-то плохое", –цитирует Агуэро Mirror.

Ранее также сообщалось, что у Арсенала восстановился ключевой игрок.

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