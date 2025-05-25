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Футбол

Стародубцева получила право сыграть в основной стадии Ролан Гаррос после снятия одной из теннисисток

Юлия стала шестой украинкой на турнире.
Вчера, 13:54       Автор: Василий Медвидь
Юлия Стародубцева / Getty Images
Юлия Стародубцева / Getty Images

Украинка Юлия Стародубцева сыграет в основной стадии Ролан Гаррос несмотря на поражение в квалификации.

Стародубцева уступила в финале отбора чешке Саре Бейлек, которая в итоге станет первой соперницей Марты Костюк на турнире, однако получила возможность выступить на турнире из-за снятия румынки Сораны Кирсти.

В первом раунде Юлия сыграет с представительницей Германии Тамарой Корпач.

Напомним, на ISPORT есть расписание всех матчей с участием украинок на Ролан Гаррос.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юлия Стародубцева

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