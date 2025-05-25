Крапивцов во второй раз подряд выйдет в стартовом составе Жироны

В рамках 38-го тура Ла Лиги Жирона встретится с Атлетико Мадрид.

Довольно неожиданно, в стартовом составе каталонцев появится Владислав Крапивцов. Голкипер сыграет во втором матче подряд.

Также с первых минут сыграет и Виктор Цыганков, появление которого в старте является более привычным делом.

Матч Жирона - Атлетико начнется сегодня, 25 мая, в 15:00.

Напомним, что предыдущий матч Ла Лиги стал дебютным для Крапивцова.

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