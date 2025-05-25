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Футбол

Жирона - Атлетико 0:4: обзор матча и результат игры 25.05.2025

Команда украинцев завершила чемпионат всего в одном балле от зоны вылета.
Вчера, 17:08       Автор: Игорь Мищук
Атлетико разгромил Жирону / Getty Images
Атлетико разгромил Жирону / Getty Images

В воскресенье, 25 мая, Жирона в заключительном туре испанской Ла Лиги принимала на своем поле мадридский Атлетико.

Каталонская команда посыпалась под конец встречи, позволив "матрасникам" одержать итоговую разгромную победу со счетом 4:0.

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После безголевого первого тайма Атлетико повел в поединке в середине второй половины матча благодаря голу Александера Серлота, который незадолго до этого вышел на замену.

Удвоили преимущество гости на 87-й минуте усилиями Клемана Лангле, который воспользовался ошибкой украинского голкипера каталонцев Владислава Крапивцова. Вратарь не сумел зафиксировать мяч, а француз переправил его в сетку. Добил хозяев поля Серлот, оформив хет-трик под занавес поединка.

Источник: Getty Images

Кроме Крапивцова, также весь матч в составе Жироны отыграл украинский вингер Виктор Цыганков. 

Жирона с 41 набранным пунктом занимает на данный момент 16-е место в турнирной таблице Ла Лиги, но ее еще может обойти Севилья. Чемпионат каталонцы завершили всего в одном балле от зоны вылета. Атлетико с 76 очками финишировал на третьей позиции.

Статистика матча Жирона - Атлетико 38-го тура чемпионата Испании

Жирона - Атлетико 0:4

Голы: Серлот, 68, 90, 90+3, Лангле, 87

Ожидаемые голы (xG): 0.05 - 2.92
Владение мячом: 43% - 57%
Удары: 2 - 19
Удары в створ: 1 - 11
Угловые: 1 - 8
Фолы: 13 - 11

Жирона: Крапивцов - Мартин, Франсес (Хуанпе, 64), Крейчи, Блинд - Цыганков, Эррера (Руис, 73), Мело (Ромеу, 73), Асприлья - Порту (Мартин, 64), Стуани (Солис, 89).

Атлетико: Муссо - Молина (Симеоне, 62), Витсель, Лангле, Аспиликуэта - Льоренте, Де Пауль (Барриос, 77), Коке (Галлахэр, 71), Лино (Корреа, 72) - Гризманн (Серлот, 62), Альварес.

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