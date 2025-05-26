Брат Беллингема проведет переговоры с клубом Бундеслиги

Джоб может перейти в стан Айнтрахта.

Полузащитник Сандерленда Джоб Беллингем может сменить клубную прописку, несмотря на выход клуба в АПЛ.

Как сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг, англичанин проведет переговоры с Айнтрахтом. Игрок прилетел во Франкфурт, чтобы встретиться с руководством «орлов».

Отмечается, что ни с одним клубом еще не достигнуто никаких договоренностей, поэтому Боруссия Дортмунд и РБ Лейпциг продолжают быть в гонке за игрока.

Сумма трансфера может составить 20 млн евро.

Напомним, ранее сообщалось, что брат Джоба, Джуд Беллингем пропустит начало следующего сезона.

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