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Футбол

Брат Беллингема проведет переговоры с клубом Бундеслиги

Джоб может перейти в стан Айнтрахта.
Сегодня, 18:27       Автор: Василий Медвидь
Джоб Беллингем / Getty Images
Джоб Беллингем / Getty Images

Полузащитник Сандерленда Джоб Беллингем может сменить клубную прописку, несмотря на выход клуба в АПЛ.

Как сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг, англичанин проведет переговоры с Айнтрахтом. Игрок прилетел во Франкфурт, чтобы встретиться с руководством «орлов».

Отмечается, что ни с одним клубом еще не достигнуто никаких договоренностей, поэтому Боруссия Дортмунд и РБ Лейпциг продолжают быть в гонке за игрока.

Сумма трансфера может составить 20 млн евро.

Напомним, ранее сообщалось, что брат Джоба, Джуд Беллингем пропустит начало следующего сезона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Айнтрахт Франкфурт Джоб Беллингем

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