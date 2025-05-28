Моуринью: Я не хотел, чтобы Интер выиграл требл

Португалец рассказал, что хотел остаться единственным тренером «нерадзурри», который выиграл три трофея за сезон.

Экс-тренер Интера Жозе Моуринью поделился мыслями о результатах клуба в этом сезоне.

По словам португальца, он «вздохнул с облегчением» после того, как «нерадзурри» потеряли шансы на победу в чемпионате и Кубке.

"Я скажу, что-то неприятное для фанатов Интера, но останусь честным. Я не хотел победы клуба в чемпионате и Кубке Италии.

Я переживал, что Интер выиграет требл, потому что хотел остаться единственным, кто выиграл требл с клубом.

Теперь они проиграли в чемпионате и Кубке, поэтому я буду рад увидеть их победу в Лиге чемпионов", - сказал Моуринью.

Напомним, ранее сообщалось, что Интер может приобрести результативного нападающего.

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