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Футбол

Моуринью: Я не хотел, чтобы Интер выиграл требл

Португалец рассказал, что хотел остаться единственным тренером «нерадзурри», который выиграл три трофея за сезон.
Сегодня, 10:58       Автор: Василий Медвидь

Экс-тренер Интера Жозе Моуринью поделился мыслями о результатах клуба в этом сезоне.

По словам португальца, он «вздохнул с облегчением» после того, как «нерадзурри» потеряли шансы на победу в чемпионате и Кубке.

"Я скажу, что-то неприятное для фанатов Интера, но останусь честным. Я не хотел победы клуба в чемпионате и Кубке Италии.

Я переживал, что Интер выиграет требл, потому что хотел остаться единственным, кто выиграл требл с клубом.

Теперь они проиграли в чемпионате и Кубке, поэтому я буду рад увидеть их победу в Лиге чемпионов", - сказал Моуринью.

Напомним, ранее сообщалось, что Интер может приобрести результативного нападающего.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жозе Моуринью

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