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Футбол

Осасуна подала иск в CAS против Барселоны

Клуб пытается попасть в Лигу конференций.
Сегодня, 18:29       Автор: Андрей Безуглый
Осасуна / Getty Images
Осасуна / Getty Images

Осасуна намерена обжаловать матч против Барселоны, сообщает Marca.

Напомним, 27 марта каталонцы обыграли Осасуну 3:0 в рамках чемпионата Испании. После матча клуб подал апелляцию в Королевскую испанскую футбольную федерацию касательно участие Инбьиго Мартинеса.

RFEF отклонил запрос Осасуны, а затем это решение подтвердил и апелляционный суд. Однако клуб считает, что правота на его стороны, а потому подал иск уже в CAS.

Утверждается, что Осасуна готова до последнего отстаивать свою точку зрения, и если понадобиться, обратиться в другие инстанции.

Стоит отметить, что если иск клуба удовлетворят, то Осасуна получит дополнительные три очка, которые позволят клубу играть в Лиге конференций. На позиции Барселоны это никак не скажется.

Также ранее стало известно, что украинский клуб получил очередной трансферный бан.

 

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