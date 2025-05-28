Осасуна подала иск в CAS против Барселоны

Осасуна намерена обжаловать матч против Барселоны, сообщает Marca.

Напомним, 27 марта каталонцы обыграли Осасуну 3:0 в рамках чемпионата Испании. После матча клуб подал апелляцию в Королевскую испанскую футбольную федерацию касательно участие Инбьиго Мартинеса.

RFEF отклонил запрос Осасуны, а затем это решение подтвердил и апелляционный суд. Однако клуб считает, что правота на его стороны, а потому подал иск уже в CAS.

Утверждается, что Осасуна готова до последнего отстаивать свою точку зрения, и если понадобиться, обратиться в другие инстанции.

Стоит отметить, что если иск клуба удовлетворят, то Осасуна получит дополнительные три очка, которые позволят клубу играть в Лиге конференций. На позиции Барселоны это никак не скажется.

Также ранее стало известно, что украинский клуб получил очередной трансферный бан.

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