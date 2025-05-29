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Футбол

Еще один клуб Серии А сумел удержать главного тренера

Болонья подписала новый контракт с Винченцо Итальяно.
29 мая, 15:10       Автор: Андрей Безуглый
Винченцо Итальяно / bolognafc.it
Винченцо Итальяно / bolognafc.it

Болонья объявила о новом контракте с Винченцо Итальяно.

Напомним, сейчас в Серии А многие команды готовятся к сменам главных тренеров. Итальяно был одним из претендентов на пост в Милане.

Тем не менее Болонье удалось убедить специалист остаться, подписав с ним новый контракт до 2027 года.

В прошедшем сезоне 47-летний специалист сумел вывести Болонью лишь на девятое место.

Также ранее сообщалось, что Наполи также пытается удержать Антонио Конте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: болонья

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