Реал объявил о нетипичной травме Куртуа за полмесяца до Клубного ЧМ-2025

Украинец Андрей Лунин может получить игровую практику на Мундиале.

Основной голкипер мадридского Реала Тибо Куртуа попал в лазарет "сливочных". Медики диагностировали у бельгийца сакроилиит, сообщает официальный сайт клуба.

Реал будет следить за состоянием вратаря после воспаления крестцово-подвздошного сустава. Сроки восстановления Куртуа пока неизвестны. На Клубном чемпионате мира "сливочные" начнут выступления 18 июня.

В сезоне 2024/25 бельгийский кипер провел 46 поединков, в которых пропустил 55 мячей. Периодически его подменял Андрей Лунин. В активе украинца 14 матчей (19 пропущенных).

Напомним, ранее Лунин стал приоритетной целью чемпиона Турции.

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