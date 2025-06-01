Ноттингем приобретет сразу троих игроков у бразильского клуба

Ноттингем Форест готовится к усилению своего состава, планируя привлечь сразу троих игроков Ботафого. The Athletic.

Центральный защитник Жаир Кунья - новичок Ботафого, он присоединился к клубу прошедшей зимой. 20-летний бразилец провел за клуб 16 матчей во всех турнирах и оценивается в 10 млн евро.

Левый защитник Куябано был приобретен у Гремио в апреле 2024 года. С тех пор 22-летний бразилец принял участие в 51 матче "черно-белых", забив шесть голов и сделав пять ассистов. Трансфермаркт оценивает его в 4,5 млн евро.

Третьим станет форвард Игор Жезус присоединился к Ботафого в июле 2024 года, став свободным агентом после ухода из Шабаб Аль-Ахли. 24-летний бразилец забил 15 голов и сделал шесть ассистов в 54 матчах за "черно-белых".

Напомним, что в следующем сезоне Ноттингем будет играть в Лиге конференций, потому клуб и стремится расширить состав, чтобы выступать в нескольких турнирах.

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