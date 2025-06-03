Звезда сборной Англии завершит карьеру в национальной команде

Полузащитница Брайтона и сборной Англии Фран Кирби сообщила о важном карьерном решении.

Кирби заявила, что завершает выступления за "трех львиц". Причиной этому стало то, что Сарина Вигманн сообщила Фран о том, что та не поедет на чемпионат Европы-2025.

Для меня было большой честью представлять свою страну, о чем я мечтала еще в детстве. Я играла с невероятными игроками, работала с невероятными тренерами, участвовала в удивительных турнирах и имею незабываемые воспоминания.

Выходить на каждый матч и выиграть Евро-2022 было мечтой, которая сбылась. Быть частью перемен в женском футболе было одним из лучших опытов, которые я могла себе представить. Спасибо всем вам за то, что приняли меня, молодую девушку из Рединга, у которой была мечта. Надеюсь, вы все знаете, что носить этот значок было для меня большой честью. Каждой молодой девушке, которая терпит неудачи, просто помните, что вы можете. Вы можете. Навсегда Левица, Фран".