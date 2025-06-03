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Футбол

Звезда сборной Англии завершит карьеру в национальной команде

ФрАн Кирби приняла неожиданное решение.
Вчера, 23:54       Автор: Василий Медвидь
Фран Кирби / Getty Images
Фран Кирби / Getty Images

Полузащитница Брайтона и сборной Англии Фран Кирби сообщила о важном карьерном решении.

Кирби заявила, что завершает выступления за "трех львиц". Причиной этому стало то, что Сарина Вигманн сообщила Фран о том, что та не поедет на чемпионат Европы-2025.

"После того, как я с 21 года была в составе сборной Англии, пришло время закрыть эту главу моей жизни. Я никогда не хотела, чтобы этот день наступил, но не могу выразить, как я горжусь тем, что это произошло.

Для меня было большой честью представлять свою страну, о чем я мечтала еще в детстве. Я играла с невероятными игроками, работала с невероятными тренерами, участвовала в удивительных турнирах и имею незабываемые воспоминания.

Выходить на каждый матч и выиграть Евро-2022 было мечтой, которая сбылась. Быть частью перемен в женском футболе было одним из лучших опытов, которые я могла себе представить. Спасибо всем вам за то, что приняли меня, молодую девушку из Рединга, у которой была мечта. Надеюсь, вы все знаете, что носить этот значок было для меня большой честью. Каждой молодой девушке, которая терпит неудачи, просто помните, что вы можете. Вы можете. Навсегда Левица, Фран".

Вигманн аргументировала свое решение не включать Кирби в заявку ее травматичностью.

"Да, со временем мы с Фран несколько раз разговаривали. Ей не повезло с травмами перед чемпионатом мира и во время сборов. Она всегда боролась и все еще имела шансы сыграть. На этой неделе я снова разговаривала с ней, с нетерпением ожидая эту игру, и сказала ей, что, скорее всего, она не попадет в состав, хотя ситуация может быстро измениться. У нас был откровенный разговор".

Напомним, ранее сообщалось, что легендарная футболистка Марта возобновила выступления за Бразилию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: англия Фран Кирби

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