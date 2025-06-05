Супербомбардир изменил позицию по переходу в Манчестер Юнайтед

Форвард лиссабонского Спортинга Виктор Дьекереш готов перейти в английский Манчестер Юнайтед. Скандинав не будет считаться с невыходом манкунианцев в Лигу чемпионов, сообщает talkSPORT.

МЮ заинтересован в переходе Дьекереша, но еще не предпринимал шагов для трансфера. Соглашение будет зависеть от продажи "красными дьяволами" футболистов. Переход форварда обойдется в 70 млн евро.

В прошлом сезоне Дьекереш провел 52 матча во всех турнирах, в которых оформил 54 мяча. Он проиграл гонку за Золотой бутсой Килиану Мбаппе из мадридского Реала. Главным претендентом на шведа остается лондонский Арсенал.

К слову, итальянский Наполи близок к покупке нападающего МЮ Алехандро Гарначо.

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