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Футбол

Супербомбардир изменил позицию по переходу в Манчестер Юнайтед

Английский гранд получит возможность привлечь претендента на Золотую бутсу.
Сегодня, 17:58       Автор: Антон Федорцив
Виктор Дьекереш / Getty Images
Виктор Дьекереш / Getty Images

Форвард лиссабонского Спортинга Виктор Дьекереш готов перейти в английский Манчестер Юнайтед. Скандинав не будет считаться с невыходом манкунианцев в Лигу чемпионов, сообщает talkSPORT.

МЮ заинтересован в переходе Дьекереша, но еще не предпринимал шагов для трансфера. Соглашение будет зависеть от продажи "красными дьяволами" футболистов. Переход форварда обойдется в 70 млн евро.

В прошлом сезоне Дьекереш провел 52 матча во всех турнирах, в которых оформил 54 мяча. Он проиграл гонку за Золотой бутсой Килиану Мбаппе из мадридского Реала. Главным претендентом на шведа остается лондонский Арсенал.

К слову, итальянский Наполи близок к покупке нападающего МЮ Алехандро Гарначо.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: спортинг манчестер юнайтед Виктор Дьекереш

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