Болонья может купить сына легенды сборной Нидерландов

Болонья рассматривает трансфер Рубена ван Боммела, пишет Николо Скира.

Итальянский клуб готов начать переговоры о возможном трансфере 20-летнего нидерландца в ближайшее время.

В текущий момент ван Боммел играет за АЗ, за который в прошедшем сезоне провел 34 матча, забив десять голов и сделав шесть ассистов.

Трансфермаркт оценивает сына Марка ван Боммела в 8 млн евро.

Ранее также сообщалось, что лучший бомбардир Серии А попал на радары грандов.

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