Де Дзерби получил предложение от Тоттенхэма, но отклонил его
Английский Тоттенхэм продолжает поиски нового главного тренера после расставания с Анге Постекоглу.
Возможными кандидатами стали Томас Франк - главный тренер Брентфорда, и бывший наставник донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби - ныне тренер французского Марселя.
Согласно сообщениям СМИ, с итальянцем у Тоттенгема не удалось договориться.
Де Дзерби отказался, сославшись на обещание, которое он дал президенту Марселя Пабло Лонгории, спортивному директору клуба Медхи Бенатии и владельцу Фрэнку Маккорту о том, что останется с "провансальцами" во время их возвращения в Лигу чемпионов УЕФА в следующем сезоне.
Ранее Постекоглу прокомментировал свое увольнение из Тоттенгема.
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