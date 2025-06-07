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Футбол

Де Дзерби получил предложение от Тоттенхэма, но отклонил его

Тоттенгем уволил тренера после победы в Лиге Европы и ищет замену.
Сегодня, 16:27       Автор: Василий Войтюк
Getty Images
Getty Images

Английский Тоттенхэм продолжает поиски нового главного тренера после расставания с Анге Постекоглу.

Возможными кандидатами стали Томас Франк - главный тренер Брентфорда, и бывший наставник донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби - ныне тренер французского Марселя.

Согласно сообщениям СМИ, с итальянцем у Тоттенгема не удалось договориться.

Де Дзерби отказался, сославшись на обещание, которое он дал президенту Марселя Пабло Лонгории, спортивному директору клуба Медхи Бенатии и владельцу Фрэнку Маккорту о том, что останется с "провансальцами" во время их возвращения в Лигу чемпионов УЕФА в следующем сезоне.

Ранее Постекоглу прокомментировал свое увольнение из Тоттенгема.

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