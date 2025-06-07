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Футбол

Италия может уволить Спалетти в ближайшие дни

Местных функционеров не устраивают последние результаты "скуадры адзурри".
Сегодня, 19:42       Автор: Василий Медвидь
Лучано Спалетти / Getty Images
Лучано Спалетти / Getty Images

Сборная Италии может сменить главного тренера в ближайшее время.

Как сообщает Фабрицио Романо, во вторник, 10 июня, Лучано Спалетти встретится с президентом местной федерации футбола Габриэле Гравиной. Будущее специалиста во главе "скуадры адзурри" под серьезной угрозой.

В последних матчах Италия уступила Германии, Норвегии и Франции, а также сыграла вничью с вышеупомянутой Германией.

Список потенциальных преемников Спалетти пока неизвестен.

На ISPORT вы можете ознакомиться с расписанием и результатами матчей отбора на Чемпионат мира-2026.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: италия Лучано Спалетти

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