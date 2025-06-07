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Футбол

Доннарумма определился со своим будущим

Итальянец хочет остаться в Париже.
Сегодня, 20:02       Автор: Андрей Безуглый
Джанлуиджи Доннарумма / Getty Images
Джанлуиджи Доннарумма / Getty Images

Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннармумма склоняется к определенному варианту своей карьеры, пишет Альфредо Педулла.

Напомним, что у итальянца истекает контракт с клубом, а новый пока еще не подписан. ПСЖ хочет снизить зарплату кипера, а сам итальянец хотел бы сохранить тот же уровень заработка.

На фоне этой ситуации Доннаруммой заинтересовались Манчестер Сити, Бавария и ряд итальянских клубов.

Однако сам кипер хотел бы подписать новое соглашение с ПСЖ и остаться в Париже. Джанлуиджи считает, что своими выступлениями заслужил сохранить свой заработок.

Ранее также сообщалось, что звезда МЮ привлек внимание многих клубов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джанлуиджи Доннарумма

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