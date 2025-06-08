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Футбол

Тер Штеген отказался покидать Барселону

Немец хочет бороться за место в составе.
Сегодня, 13:22       Автор: Андрей Безуглый
Марк-Андре тер Штеген / Getty Images
Марк-Андре тер Штеген / Getty Images

Голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген отказался покидать клуб, сообщает Diario Sport.

Напомним, накануне стало изевстно, что каталонцы хотят разорвать с немцем контракт, предлагая взамен немалую компенсацию.

Тер Штеген, в первую очередь, разочарован, что информация попала в прессу. Голкипер уверен, что ее слила Барселона, чтобы заставить игрока уйти.

А также немец не намерен уходить из клуба. Тер Штеген готов доказать Флику, что он готов стать належным первым номером для клуба.

Также другой звездный вратарь может сменить клубную прописку.

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