Неудачный трансфер Ливерпуля хочет вернуться на родину

Нападающий Ливерпуля Федерико Кьеза хочет вернуться в Серию А, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, Кьеза перешел в английский клуб прошлым летом за 12 млн евро. Но с тех пор провел лишь 12 матчей.

Итальянец недоволен количеством игрового времени и намерен летом уйти из клуба. Приоритет Федерико - возвращение в Италию.

27-летний игрок уже привлек интерес клубов Серии А. На текущий момент наиболее вероятным вариантом для Кьезы выглядит аренда в Милан.

А другой игрок Милана как раз собирается отправиться в обратном направлении.

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