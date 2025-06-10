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Футбол

Ноттингем пожаловся в УЕФА на другой английский клуб

"Лесники" хотят получить слот Кристал Пэласа.
Сегодня, 12:30       Автор: Андрей Безуглый
Жан-Филипп Матета / Getty Images
Жан-Филипп Матета / Getty Images

Ноттингем Форест подал в УЕФА жалобу на Кристал Пэлас, пишет The Times.

"Лесники" надеются добиться исключения "орлов" из еврокубков, чтобы занять их место.

Напомним, что владелец Кристал Пэлас Джон Текстор также владеет Лионом, который, как и Пэлас, прошел в Лигу Европы.

Руководство лондонского клуба попробовало решать вопрос передачей активов в слепой траст, однако получил отказ, так как сроки подачи такой заявки истекли.

Сейчас Кристал Пэлас ведет переговоры с УЕФА, стараясь решить проблему. В клубе настаивают, что Текстор уже давно пытается продать свою долю.

Если Кристал Пэлас исключат - его место получит Ноттингем Форест. Однако клуб сможет оспорить это решение в CAS. Также все еще дисквалификацию может получить и Лион.

Ранее также сообщалось, что Тоттенхэм определился с главным тренером.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кристал Пэлас Ноттингем Форест

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