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Футбол

Провальный трансфер Ливерпуля хочет пойти стопами Антони

Федерико Кьеза хочет перейти в Бетис.
Сегодня, 21:09       Автор: Андрей Безуглый
Федерико Кьеза / Getty Images
Федерико Кьеза / Getty Images

Нападающий Ливерпуля Федерико Кьеза решил, где хочет продолжить карьеру, пишет El Correo de Andalucía.

Итальянский игрок хотел бы присоединится к Бетису и попробовать там реанимировать собственную карьеру. 

Напомним, что именно в этом испанском клубе полсезона провел Антони, который произвел куда лучшее впечателение, чем в Манчестер Юнайтед.

Как утверждается, Кьезу привлекает экосистема Бетиса, где ему точно найдется место. Он уверен, что сможет получать там достаточно игрового времени, чтобы снова заявить о себе.

Бетис пока не проявлял интерес к Кьезе, однако учитывая уход Антони, клуб может рассмотреть аренду итальянца.

Ранее также сообщалось, что Джейдон Санчо вернется в Манчестер Юнайтед.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Федерико Кьеза

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