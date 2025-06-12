Трубин попал в заявку Бенфики на Клубный чемпионат мира
Португальская Бенфика обнародовала заявку команды на предстоящий Клубный чемпионат мира-2025.
Лиссабонский клуб на своем официальном сайте опубликовал список из 30 игроков, которые отправятся в США для участия в турнире.
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В заявке "орлов" ожидаемо оказался основной голкипер команды украинец Анатолий Трубин.
🇺🇲⚽ 𝑻𝒐 𝒃𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒊𝒏𝒖𝒆𝒅... pic.twitter.com/TOYOg7bF1C— SL Benfica (@SLBenfica) June 9, 2025
В минувшем сезоне Трубин провел за Бенфику во всех турнирах 47 матчей, в которых пропустил 48 голов, а в 19 поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.
На Клубном чемпионате мира Бенфика стартует 17 июня матчем против аргентинского Бока Хуниорс. Также на групповом этапе турнира лиссабонцы встретятся с новозеландским Окленд Сити (20 июня) и немецкой Баварией (24 июня).
Ранее сообщалось, что Бенфика определилась с будущим Трубина.
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