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Футбол

"Нам придется тяжело": Бражко поделился ожиданиями от Евро-2025 U-21

Игрок молодежной сборной Украины оценил соперников в группе.
Сегодня, 10:59       Автор: Игорь Мищук
Владимир Бражко / Getty Images
Владимир Бражко / Getty Images

Полузащитник молодежной сборной Украины Владимир Бражко высказался о предстоящем выступлении на Евро-2025 U-21, который продет в Словакии.

Украинцы стартуют на турнире в четверг, 12 июня, матчем с Данией, который начнется в 19:00 по киевскому времени. Также "сине-желтые" встретятся в группе с Финляндией (15 июня) и Нидерландами (18 июня).

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"Очень сильная группа, каждый соперник по-своему сильный. Мы на сегодня разбирали только Данию. Сейчас самая главная игра - ближайшая. Уже после нее будем изучать следующих оппонентов. На Евро слабых команд не бывает, поэтому, думаю, нам придется тяжело. Никто не приехал сюда просто так.

Не хочу выделять никого из датчан. Это сборная, сильная командной игрой с мощным прессингом. Но и нам хочется продемонстрировать самые лучшие качества и победить. Надеюсь, так и получится.

Многие украинцы, к сожалению, переехали сюда из-за войны. Я надеюсь, что мы поднимем им настроение и подарим не только тем, кто придет на стадион, но и тем, кто будет болеть в Украине, победу. На самом деле Словакия - очень хорошая страна. Я здесь бывал не раз, два года назад мы играли с Турцией. Здесь много украинцев, и я надеюсь на прекрасную атмосферу на стадионе", - приводит слова Бражко официальный сайт УАФ.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей Евро-2025 U-21.

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