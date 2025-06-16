iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Тер Штеген определился со своим будущим

Немец намерен бороться за место в Барселоне.
Сегодня, 17:20       Автор: Андрей Безуглый
Марк-Андре тер Штеген / Getty Images
Марк-Андре тер Штеген / Getty Images

Голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген выбрал клуб, где планирует продолжить карьеру.

Напомним, ранее сообщалось, что каталонцы хотят заменить немца Жоаном Гарсией, а тер Штегена чуть ли не выгнать из клуба.

Опытный кипер заинтересовал Монако, Манчестер Юнайтед и Галатасарай, якобы турки даже успели договориться с Марком.

Однако COPE утверждает, что у тер Штегена нет никаких договоренной ни с одним из клубом. Немец намерен остаться в Барселоне и бороться за место в старте.

Сейчас тер Штеген в отпуске в Греции, он дал своим агентам указание отклонять все прдложения. Тер Штеген также не будет комментировать свое будущее, чтобы не вредить имиджу.

Ранее также Барселона анонсировала новое турне.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марк-Андре тер Штеген

Статьи по теме

Манчестер Сити готов приютить опальную звезду Барселоны Манчестер Сити готов приютить опальную звезду Барселоны
Тер Штеген отказался покидать Барселону Тер Штеген отказался покидать Барселону
Барселона хочет разорвать контракт со своим кипером Барселона хочет разорвать контракт со своим кипером
"Придется искать другого": Деку рассказал о вратарском вопросе в Барселоне "Придется искать другого": Деку рассказал о вратарском вопросе в Барселоне

Видео

Лига наций, волейбол. Обзор неожиданной победы Украины над США
Лига наций, волейбол. Обзор неожиданной победы Украины над США

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" справились с Новой Зеландией на товарищеском турнире
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Калинина выпала из первой сотни, Швентек продолжила падение
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Европа20:20
Челси интересуется очередным молодым талантом
Бокс20:10
"Давай драться": Хитчинс бросил вызов Хэйну и получил ответ
Киберспорт19:56
NaVi Junior - OG: онлайн трансляция матча за выход на TI-2025
Европа19:42
ПСЖ поставил Борнмуту условия касательно трансфера Забарного
Европа19:40
Севилья объявила о назначении нового тренера
Украина19:16
Один из лучших бомбардирова УПЛ перейдет в Полесье
Формула 118:52
Вольфф прокомментировал борьбу между Пиастри и Норрисом
Теннис18:46
"Единственное, что сидит у меня в голове": Джокович назвал главную мотивацию в теннисе
Европа18:35
Саудовский клуб готов активировать отступные за одного из лучших бомбардиров Европы
Европа18:18
Ливерпуль определился с суммой, за которую готов продать Нуньеса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK