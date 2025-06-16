Тер Штеген определился со своим будущим

Голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген выбрал клуб, где планирует продолжить карьеру.

Напомним, ранее сообщалось, что каталонцы хотят заменить немца Жоаном Гарсией, а тер Штегена чуть ли не выгнать из клуба.

Опытный кипер заинтересовал Монако, Манчестер Юнайтед и Галатасарай, якобы турки даже успели договориться с Марком.

Однако COPE утверждает, что у тер Штегена нет никаких договоренной ни с одним из клубом. Немец намерен остаться в Барселоне и бороться за место в старте.

Сейчас тер Штеген в отпуске в Греции, он дал своим агентам указание отклонять все прдложения. Тер Штеген также не будет комментировать свое будущее, чтобы не вредить имиджу.

Ранее также Барселона анонсировала новое турне.

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