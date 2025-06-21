Звезда Кристал Пэлас не будет продлевать контракт с клубом
Марк Гэхи может быть продан уже этим летом.
Защитник Кристал Пэлас Марк Гэхи отказывается продлевать контракт с клубом, утверждает The Guardian.
Напомним, что 24-летний защитник в последние годы постоянно привлекает внимание английских грандов. Однако никто не решился заплатить за него требуемую сумму.
Текущее соглашение Гэхи с "орлами" заканчивается в 2026 году. Потому, чтобы не потерять игрока бесплатно, Кристал Пэлас может продать его уже этим летом.
Если же покупатель не найдется, защитник готов отработать оставшееся по контракту время и покинуть клуб свободным агентом.
Ранее также сообщалось, что английский клуб пытается подписать игрока Динамо.
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