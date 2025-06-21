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Футбол

Звезда Кристал Пэлас не будет продлевать контракт с клубом

Марк Гэхи может быть продан уже этим летом.
Вчера, 23:55       Автор: Андрей Безуглый
Марк Гэхи / Getty Images
Марк Гэхи / Getty Images

Защитник Кристал Пэлас Марк Гэхи отказывается продлевать контракт с клубом, утверждает The Guardian.

Напомним, что 24-летний защитник в последние годы постоянно привлекает внимание английских грандов. Однако никто не решился заплатить за него требуемую сумму.

Текущее соглашение Гэхи с "орлами" заканчивается в 2026 году. Потому, чтобы не потерять игрока бесплатно, Кристал Пэлас может продать его уже этим летом.

Если же покупатель не найдется, защитник готов отработать оставшееся по контракту время и покинуть клуб свободным агентом.

Ранее также сообщалось, что английский клуб пытается подписать игрока Динамо.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кристал Пэлас Марк Гехи

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