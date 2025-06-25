Манчестер Юнайтед согласовал сумму трансфера одноклубника Ярмолюка

Брайан Мбемо стал ближе к переходу в стан манкунианцев.

Манчестер Юнайтед перешел к финальной стадии оформления сделки по Брайану Мбемо.

Как сообщает журналист The Guardian Джейми Джексон, манкунианцы согласовали сумму трансфера француза. Сейчас с Брентфордом обсуждаются сумма дополнительных бонусов и их структура.

Француз давно выразил желание перейти именно в стан Манчестер Юнайтед, несмотря на заинтересованность Тоттенхэма, который этим летом возглавил его экс-наставник Томас Франк, и ожидает достижения договоренности между клубами.

Напомним, ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед проведет переговоры с итальянским топ-клубом о продаже своего игрока.

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