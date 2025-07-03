Бешикташ арендовал одноклубника Довбика

Бешикташ объявил о переходе Тэмми Абрахама.

27-летний нападающий подписал с турецким клубом четырехлетний контракт, хотя еще и полностью не является игроком турков.

Бешикташ арендовал игрока на один сезон за 2 млн евро, однако в будущем, при выполнении условий контракта, может выкупить его за 13 млн евро.

Прошлый сезон Абрахам также провел в аренде, но в Милане. За "россонери" англичанин провел 28 матчей, отличившись лишь тремя голами.

Ранее также сообщалось, что Реал готов попрощаться со своим нападающим.

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