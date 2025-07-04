Аталанта отдала солидную сумму за несовершеннолетнего таланта
"Богиня" приобрела исполнителя 2008 года рождения.
Аталанта оформила очередной летний трансфер. Бергамаски приобрели защитника Дженоа Онеста Аханора, сообщает официальный сайт клуба.
Воспитанник "грифонов" прошлой осенью дебютировал на взрослом уровне. В 16 лет он вышел в старте на туринский Ювентус. В общей сложности в премьерном сезоне Аханор успел сыграть 6 матчей в Серии A.
"Богиня" отдала за защитника ориентировочно 16 млн евро. Аханор стал вторым подписанием бергамасков этим летом. Ранее Аталанта отдала 17 млн за вингера Камалдина Сулеману.
Тем временем итальянский Милан нацелился на списанную звезду французского ПСЖ.
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