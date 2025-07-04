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Футбол

Аталанта отдала солидную сумму за несовершеннолетнего таланта

"Богиня" приобрела исполнителя 2008 года рождения.
Сегодня, 18:08       Автор: Антон Федорцив
Онест Аханор / Getty Images
Онест Аханор / Getty Images

Аталанта оформила очередной летний трансфер. Бергамаски приобрели защитника Дженоа Онеста Аханора, сообщает официальный сайт клуба.

Воспитанник "грифонов" прошлой осенью дебютировал на взрослом уровне. В 16 лет он вышел в старте на туринский Ювентус. В общей сложности в премьерном сезоне Аханор успел сыграть 6 матчей в Серии A.

"Богиня" отдала за защитника ориентировочно 16 млн евро. Аханор стал вторым подписанием бергамасков этим летом. Ранее Аталанта отдала 17 млн ​​за вингера Камалдина Сулеману.

Тем временем итальянский Милан нацелился на списанную звезду французского ПСЖ.

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