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Футбол

Итальянские топ-клубы все еще не отказались от идеи подписания форварда Манчестер Юнайтед

Расмус Хейлунд все еще в сфере интересов других команд.
Сегодня, 19:20       Автор: Андрей Безуглый
Расмус Хейлунд / Getty Images
Расмус Хейлунд / Getty Images

Итальянские клубы могут активизироваться к окончанию трансферного окна, считает Джанлука ди Марцио.

По информации журналиста, Милан, Рома и Интер все еще раздумывают над подписанием Расмуса Хейлунда.

Но трансфер лишний раз осложнился из-за нежелания датчанина покидать клуб. Потому сейчас гранды будут искать возможные альтернативы.

В случае же их отсутствия, под конец трансферного окна, Милан или Интер могут сделать свой ход.

Также Хейлунд нравится главному тренеру Ромы Джанпьеро Гасперини, но римский клуб сможет позволить себе лишь аренду.

Ранее также сообщалось, что Арсенал все ближе к подписанию форварда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Расмус Хойлунд

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