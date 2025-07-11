Флик лично сообщил тер Штегену, что не рассчитывает на него

Барселона все так же не рассчитывает на игрока.

Главный тренер Барселоны Ханси Флик откровенно поговорил с Марком-Андре тер Штеген, сообщает Diario Sport.

Напомним, что каталонцы хотят избавиться от кипера, однако сам немец хочет остаться в клубе.

Флик лично объяснил тер Штегену, что он сделает ставку на Гарсию и Щенсны. Итоги беседы остались неизвестны.

При этом было отмечено, что Барселона будет уважать любое решение вратаря, чтобы он не решил.

Ранее также сообщалось, что Марсель работает над камбеком форварда.

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