Бешикташ подписал лидера Бенфики

Звезда сборной Турции впервые будет играть на родине предков.

Полузащитник Оркун Кекчю ушел из лиссабонской Бенфики. Стамбульский Бешикташ закрыл трансфер хавбека, сообщает официальный сайт клуба.

"Черно-белые" взяли звезду чемпионата Португалии в аренду. Стороны предусмотрели в договоре обязательство выкупа Кекчю. Следующим летом Бешикташ отдаст 25 млн евро за него.

В прошлом сезоне Кекчю сыграл 55 матчей (12 мячей, 11 ассистов). Хавбек родился в нидерландском Харлеме в турецкой семье. Он впервые будет выступать в Суперлиге Турции, а "черно-белые" – любимый клуб с детства.

Напомним, ранее Бешикташ оформил переход нападающего Тэмми Абрахама.

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