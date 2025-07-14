Реал все еще не договорился о новом контракте со своей звездой

Реал и Винисиус Жуниор все еще далеки от новой сделки, пишет El Chiringuito TV.

По данным журналистом, стороны никак не могут согласовать финансовые условия нового контракта.

Винисиус хочет получать не меньше Мбаппе, а Реал не хочет давать ему настолько большую зарплату.

К тому же бразилиец еще требует солидный бонус за подписание нового контракта, что еще больше осложняет ситуацию.

Ранее также сообщалось, что Барселона нашла еще один вариант на вингера.

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