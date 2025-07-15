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Футбол

Ливерпулю придется установить новый трансферный рекорд ради форварда

Александр Исак обойдется в колоссальную сумму.
Сегодня, 20:33       Автор: Андрей Безуглый
Александр Исак / Getty Images
Александр Исак / Getty Images

Ливерпулю придется побить собственный трансферный рекорд ради Александра Исака, пишет ESPN.

Сегодня стало известно, что мерсисайдцы намерены усилиться шведским форвардом, однако Ньюкасл не торопиться продавать игрока.

Чтобы убедить "сорок" расстаться с Исаком Ливерпулю пидется предложить существенную сумму.

Издание считает, что Ньюкасл может согласиться лишь на сумму, которая превзойдет ту, которая ранее была заплачена за Флориана Виртца.

Трансфер немецкого хавбека обошелся Ливерпулю в 125 млн евро.

Ранее также Байер отказался продавать своего игрока.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Исак

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