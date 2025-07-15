Байер отказался продавать ветерана в Саудовскую Аравию

Гранит Джака уже договорился с Неомом.

Байер не стал продавать Гранита Джаку Неому, пишет Саша Тавольери.

По информации журналиста, саудовский клуб предложил немцам 8 млн евро и получил отказ.

Хотя при этом клуб уже согласовал контракт с 32-летним хавбеком, но Байер хочет выручить за Джаку минимум 15 млн евро.

Пока еще между клубами продолжаются переговоры, но если договориться не удасться, Неом переключиться на Корентина Толиссо.

Ранее также Реал определился с ценником Андрея Лунина.

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