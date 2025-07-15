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Футбол

Наполи отказался от идеи подписания дорогостоящего форварда

Дарвин Нуньес, вероятно, уедет в Саудовскую Аравию.
Сегодня, 23:15       Автор: Андрей Безуглый
Дарвин Нуньес / Getty Images
Дарвин Нуньес / Getty Images

Наполи решил полностью отказаться от идеи подписать Дарвина Нуньеса, пишет Фабрицио Романо.

Неаполитанцы некоторое время рассматривали уругвайца, как хороший вариант, но так и не стали делать предложение.

Как пишет инсайдер, причиной стала высокая стоимость Нуньеса. Потому Наполи решил взять в аренду Лоренцо Лукку за 9 млн евро.

Нуньес же, вероятней всего, продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Сразу несколько тамошних грандов интересуются уругвайцем.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль намерен выкупить другого форварда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дарвин Нуньес

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