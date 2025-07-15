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Футбол

Ливерпуль нацелился на лидера клуба-конкурента

Александр Исак может оказаться в составе мерсисайдцев.
Сегодня, 16:55       Автор: Василий Медвидь
Александер Исак / Getty Images
Александер Исак / Getty Images

Английский Ливерпуль планирует улучшить линию нападения.

Как сообщает Давид Орнштейн, мерсисайдцы нацелились на подписание Александра Исака из Ньюкасла.  Трансфер может обойтись в 120 млн фунтов.

Дальнейшие переговоры зависят от позиции шведа. Если 25-летний форвард соблазнится перспективой перехода к подопечным Арне Слота, то «сороки» все же будут готовы его продать.

Ньюкасл, в свою очередь, уже сделал предложение по трансферу Уго Экитике, но сумма в 70 млн фунтов была отклонена Айнтрахтом, за который выступает француз.

Напомним, что Ливерпуль ранее установил ценник на свою звезду.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Александер Исак

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