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Футбол

Сборная Польши получила нового тренера после скандала с Левандовски

"Кадра" определилась с наставником национальной команды.
Вчера, 23:30       Автор: Антон Федорцив
Ян Урбан / Getty Images
Ян Урбан / Getty Images

Польский футбольный союз закрыл вакантный пост главного тренера сборной. Польшу возглавил Ян Урбан, сообщает официальный сайт организации.

Опытный специалист вернулся в ряды "Кадры". Урбан-футболист защищал цвета национальной команды в 1985-1991 гг. Зато в качестве тренера был помощником нидерландца Лео Бенхаккера в 2008-м.

Наибольших успехов Урбан добился во главе варшавской Легии. Он привел "армейцев" к чемпионскому титулу в сезоне 2012/13, двух Кубков и одного Суперкубка Польши. Последнее место работы 63-летнего специалиста – Гурник Забже.

Урбан возглавил сборную Польши вместо Михала Пробежа. Именно он лишил Роберта Левандовски капитанской повязки. В ответ звездный форвард прекратил выступления в национальной команде.

Напомним, португалец Жорже Жезуш стал главным главным тренером аравийского Ан-Насра.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Польши Ян Урбан

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