Вратарь Барселоны может пропустить старт сезона

Вратарь Барселоны Макр-Андре тер Штеген может выбыть на продолжительный срок, пишет Diario Sport.

У немца снова начались проблемы со спиной, и, вероятно, ему понадобится операция. Решение вратарь должен принять на следующей неделе.

Сейчас Марк-Андре занимается в спортсзале, однако консервативное лечение практически не дает результатов. Хирургическое вмешательство остается единственным вариантом.

В случае, если тер Штеген ляжет под нож, восстановление займет около четырех месяцев. То есть, кипер пропустит предсезонное турне и старт сезона.

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