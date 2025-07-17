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Футбол

Вратарь Барселоны может пропустить старт сезона

Марк-Андре тер Штегену может понадобиться операция.
Сегодня, 15:57       Автор: Андрей Безуглый
Марк-Андре тер Штеген / Getty Images
Марк-Андре тер Штеген / Getty Images

Вратарь Барселоны Макр-Андре тер Штеген может выбыть на продолжительный срок, пишет Diario Sport.

У немца снова начались проблемы со спиной, и, вероятно, ему понадобится операция. Решение вратарь должен принять на следующей неделе.

Сейчас Марк-Андре занимается в спортсзале, однако консервативное лечение практически не дает результатов. Хирургическое вмешательство остается единственным вариантом.

В случае, если тер Штеген ляжет под нож, восстановление займет около четырех месяцев. То есть, кипер пропустит предсезонное турне и старт сезона.

Ранее также Лукас Васкес попрощался с Реалом.

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