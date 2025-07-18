Форвард открыть с общению с новым тренером.

Нападающий Барселоны Роберт Левандовски готов вернуться в сборную Польши, пишет Goal.pl.

Напомним, что игрок отказался выступать за национальную команду после конфликта с главным тренером Михалом Пробежем.

Впоследствии Пробеж подал в отставку, а его место занял Ян Урбан. А потому теперь Левандовски готов снова вернуться в команду.

При чем форвард не намерен ставить какие-либо условия, как например возвращения капитанской повязки.

По информации издания, Левандовски хотел бы обсудить этот вопрос с новым тренером, однако независимо от решения, он вернется в сборную.

Ранее также сообщалось, что форвард Ньюкасла заинтересовал саудовский клуб.

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