iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Рами - о своих словах о Ямале: Меня неправильно поняли

Француз, можно скзаать, извинился.
Сегодня, 18:35       Автор: Андрей Безуглый
Адиль Рами / Getty Images
Адиль Рами / Getty Images

Бывший французский защитник Адиль Рами заявил, что его слова о Ямале не так поняли.

Напомним, накануне Рами довольно жестко прошелся по звезде Барселоны, заявив, что ему не нравится испанец, как человек.

Вскоре Рами опубликовал в своих социальных сетях пост, где заявил, что его не так поняли.

Я проснулся сегодня утром и, взяв телефон, узнал, что я влип в неприятную ситуацию! 

Сразу уточню: меня, очевидно, неправильно поняли, потому что я говорил не Ламине Ямале как футболисте и не о его таланте (который огромен, нечего и говорить), а о некоторых случаях его поведения в последнее время, которые, на мой взгляд, позволяют нам представить его будущее. Оно будет туманным, если так и будет продолжаться. Ну и, конечно, я употребил просто фигуру речи (по общему признанию, неуклюжую) и не хотел оскорбить его мать или его семью. 

Короче говоря, я все равно желаю, чтобы он взял себя в руки, потому что у него есть потенциал, чтобы ознаменовать собой целую эпоху – но не с такой шумихой. Все, я возвращаюсь к своему кофе

Ранее также сообщалось, что ПСЖ определил неприкасаемого футболиста.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Адиль Рами Ламин Ямаль

Статьи по теме

"Так делает тот, кто хочет, чтобы его тр*****и": Чемпион мира жестко раскритиковал Ямаля "Так делает тот, кто хочет, чтобы его тр*****и": Чемпион мира жестко раскритиковал Ямаля
Барселона обновила рекорд на продажах новых футболок Ямаля Барселона обновила рекорд на продажах новых футболок Ямаля
Ямаль получил культовый номер Барселоны Ямаль получил культовый номер Барселоны
Вольфф раскрыл приоритетный состав пилотов Мерседес Вольфф раскрыл приоритетный состав пилотов Мерседес

Видео

Уничтожение в пятом раунде: Усик эффектно уложил Дюбуа - видео лучших моментов боя
Уничтожение в пятом раунде: Усик эффектно уложил Дюбуа - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась, Костюк сохранила свою позицию
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер является лидером, прогресс Приходько и провал Овчаренко
просмотров
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляция боя
просмотров
Футбол сегодня: матчи в квалификации Лиги чемпионов и Лиги конференций, полуфинал женского Евро
просмотров

Последние новости

Формула 121:19
Вольфф раскрыл приоритетный состав пилотов Мерседес
20:53
Месси и Альба рискуют получить бан МЛС
Европа20:08
Рэшфорд официально перешел в Барселону
Европа19:45
Аллегри - о матче с Арсеналом: Милан час играл на равных с одной из лучших команд Европы
Олимпийские виды19:29
Харькова стала чемпионкой мира по фехтованию
Европа19:09
Экс-ветеран Манчестер Юнайтед продолжит карьеру в Чемпионшипе
Украина18:51
Экс-тренер сборной Украины будет работать в Азербайджане
Европа18:35
Рами - о своих словах о Ямале: Меня неправильно поняли
Украина18:06
Полесье вернуло звезду Александрии
Европа18:00
Арсенал с Зинченко обыграл Милан в товарищеском матче
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK