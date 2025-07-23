Рами - о своих словах о Ямале: Меня неправильно поняли

Бывший французский защитник Адиль Рами заявил, что его слова о Ямале не так поняли.

Напомним, накануне Рами довольно жестко прошелся по звезде Барселоны, заявив, что ему не нравится испанец, как человек.

Вскоре Рами опубликовал в своих социальных сетях пост, где заявил, что его не так поняли.

Я проснулся сегодня утром и, взяв телефон, узнал, что я влип в неприятную ситуацию! Сразу уточню: меня, очевидно, неправильно поняли, потому что я говорил не Ламине Ямале как футболисте и не о его таланте (который огромен, нечего и говорить), а о некоторых случаях его поведения в последнее время, которые, на мой взгляд, позволяют нам представить его будущее. Оно будет туманным, если так и будет продолжаться. Ну и, конечно, я употребил просто фигуру речи (по общему признанию, неуклюжую) и не хотел оскорбить его мать или его семью. Короче говоря, я все равно желаю, чтобы он взял себя в руки, потому что у него есть потенциал, чтобы ознаменовать собой целую эпоху – но не с такой шумихой. Все, я возвращаюсь к своему кофе

Ранее также сообщалось, что ПСЖ определил неприкасаемого футболиста.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!