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Футбол

Тер Штеген анонсировал операцию на спине

Немец отважился на хирургическое вмешательство.
Сегодня, 18:30       Автор: Антон Федорцив
Марк-Андре тер Штеген / Getty Images
Марк-Андре тер Штеген / Getty Images

Голкипер испанской Барселоны Марк-Андре тер Штеген окажется в лазарете. Вратарь объявил о решении лечь на операционный стол в личном профиле X.

"После тщательных консультаций с медицинской командой Барселоны и внешними специалистами – самый быстрый и безопасный путь к полному восстановлению – это операция на спине. После последней спинной операции я вернулся на поле через 66 дней, почти два месяца, но в этот раз врачи считают, что понадобится около трех месяцев, чтобы не рисковать и восстанавливаться осторожно", – написал тер Штеген.

Немец решился на операцию в момент, когда на него не рассчитывают в Барсе. Менеджмент каталонцев пытался склонить кипера к переходу в другой клуб. Впрочем, сам Тер Штеген решил остаться и конкурировать за место в основе.

К слову, накануне Барселона объявила о переходе Маркуса Рэшфорда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Марк-Андре тер Штеген

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