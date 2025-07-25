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Футбол

Барселона недовольна решением тер Штегена самовольно объявить об операции

Немец сорвал планы каталонцев по регистрации другого кипера.
Сегодня, 12:30       Автор: Андрей Безуглый
Марк-Андре тер Штеген / Getty Images
Марк-Андре тер Штеген / Getty Images

Голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген поставил клуб в непростую ситуацию, пишет Mundo Deportivo.

Немец объявил, что перенесет операцию, а сроки восстановления оцениваются в примерно три месяца. Позднее Барселона подтвердила слова тер Штегена о хирургическом вмешательстве.

Однако ранее было оговорено, что стороны сделают совместное заявление.

Дело в том, восстановление тер Штегена может занять болше времени, так как это рецидив. Если бы было объявлено о сроке в четыре месяца и более, Барселона смогла бы зарегистрировать Жоана Гарсию и платить ему 80% зарплаты тер Штегена.

Ранее также экс-кипер Реала сменил клуб спустя полгода после подписания контракта.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марк-Андре тер Штеген

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