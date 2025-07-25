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Футбол

Ярмолюк принял участие в презентации новой гостевой формы Брентфорда

Английский клуб показал второй комплект экипировки на следующий сезон.
Сегодня, 14:58       Автор: Игорь Мищук
Брентфорд представил новую выездную форму / brentfordfc.com
Брентфорд представил новую выездную форму / brentfordfc.com

Английский Брентфорд презентовал выездную форму, в которой команда будет выступать в сезоне-2025/26.

Новая экипировка представителя английской Премьер-лиги от технического партнера Joma выполнена в коричневом цвете с золотистыми элементами.

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Как сообщает официальный сайт Брентфорда, в гостевой форме акцент сделан на исторической связи клуба с пчелами, что отсылает к прозвищу команды.

На экипировке использована эмблема с изображением только пчелы, а также узор в виде ее крыльев украшает всю футболку. Кроме того, на спине размещен специальный логотип "Bees".

В презентации новой формы Бренфорда принял участие украинский полузащитник команды Егор Ярмолюк.

brentfordfc.com
brentfordfc.com

brentfordfc.com
brentfordfc.com

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед подписал лидера Брентфорда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: брентфорд ЕГОР ЯРМОЛЮК

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