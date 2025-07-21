Манчестер Юнайтед подписал лидера Брентфорда

Английский Брентфорд продал главного бомбардира команды Брайана Мбемо. Нападающий сборной Камеруна перебрался в Манчестер Юнайтед, сообщает официальный сайт клуба.

Манкунианцы отдали за новичка ориентировочно 65 млн фунтов. Еще 6 млн "пчелы" смогут получить в качестве бонусов позже. Мбемо подписал 3-летний контракт с МЮ.

В прошлом сезоне голеадор провел 38 поединков в Премьер-лиге, в которых забил 20 мячей и отдал 8 результативных передач. Мбемо стал третьим новичком Юнайтед этим летом. Ранее манкунианцы подписали Матеуса Кунью и Диего Леона.

Тем временем лондонский Арсенал представил гостевую форму на новый сезон.

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