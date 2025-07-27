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Футбол

Арнаутович расплакался на своей первой пресс-конференции за новый клуб

Форвард дал обещание Синише Михайловичу.
Сегодня, 09:50       Автор: Андрей Безуглый
Марко Арнаутович / Getty Images
Марко Арнаутович / Getty Images

36-летний Марко Арнаутович не смог сдержать слез во время пресс-конференции.

Напонмим, по окончании контракта с Интером австриец покинул клуб и перешел в Црвену Звезду.

На пресс-конференции Марко рассказал, что когда-то обещал покойному Синише Михайловичу, что однажды он наденет футболку сербского клуба.

Он говорил мне об этом каждый день, когда мы были в Болонье. Я здесь, потому что пообещал ему однажды надеть эту майку. Я пообещал Синише, что однажды перейду в Црвену Звезду, и вот я здесь.

Когда я приехал на стадион, за эти два дня я плакал больше, чем за всю свою жизнь. Я поговорил с его семьей. Я пообещал Синише, что перейду в Црвену Звезду, и теперь я здесь

Напомним, что Синиша Михайлович умер в декабре 2022 году после долгой борьбы с лейкемией.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марко Арнаутович

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