Арнаутович расплакался на своей первой пресс-конференции за новый клуб

36-летний Марко Арнаутович не смог сдержать слез во время пресс-конференции.

Напонмим, по окончании контракта с Интером австриец покинул клуб и перешел в Црвену Звезду.

На пресс-конференции Марко рассказал, что когда-то обещал покойному Синише Михайловичу, что однажды он наденет футболку сербского клуба.

Marko Arnautovic in tears at his first Red Star Belgrade press conference. He promised Siniša Mihajlović, his former coach at Bologna who died of leukaemia, that one day he would play for them 🥹❤️pic.twitter.com/Gp7IrWamqD