Арнаутович расплакался на своей первой пресс-конференции за новый клуб
36-летний Марко Арнаутович не смог сдержать слез во время пресс-конференции.
Напонмим, по окончании контракта с Интером австриец покинул клуб и перешел в Црвену Звезду.
На пресс-конференции Марко рассказал, что когда-то обещал покойному Синише Михайловичу, что однажды он наденет футболку сербского клуба.
Marko Arnautovic in tears at his first Red Star Belgrade press conference. He promised Siniša Mihajlović, his former coach at Bologna who died of leukaemia, that one day he would play for them 🥹❤️pic.twitter.com/Gp7IrWamqD— The Bear Pit TV (@TheBearPitTV) July 26, 2025
Он говорил мне об этом каждый день, когда мы были в Болонье. Я здесь, потому что пообещал ему однажды надеть эту майку. Я пообещал Синише, что однажды перейду в Црвену Звезду, и вот я здесь.
Когда я приехал на стадион, за эти два дня я плакал больше, чем за всю свою жизнь. Я поговорил с его семьей. Я пообещал Синише, что перейду в Црвену Звезду, и теперь я здесь
Напомним, что Синиша Михайлович умер в декабре 2022 году после долгой борьбы с лейкемией.
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