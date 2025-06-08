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Арнаутович подтвердил, что покинет Интер

Стороны решили не продолжать сотрудничество.
Сегодня, 18:20       Автор: Андрей Безуглый
Марко Арнаутович / Getty Images
Марко Арнаутович / Getty Images

Нападающий Интера Марко Арнаутович подтвердил, что покинет команду.

Напомним, 36-летний австриец присоединился к "нерадзурри" в 2023 году. В прошедшем сезоне он забил семь голов в 28 матчах.

Контракт Арнаутовича истекает в конце июня, и стороны решили не продолжать сотрудничество. Также Марко не примет участия и в клубном ЧМ.

На текущий момент неизвестно, будет ли форварда завершать карьеру или же поищет себе новый клуб.

Ранее также сообщалось, что экс-форвард Интера может вернуться в Серию А.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марко Арнаутович

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