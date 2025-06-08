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Футбол

Джеко близок к возвращению в Серию A

Обладатель Кубка Италии нацелился на опытного бомбардира.
Сегодня, 14:55       Автор: Антон Федорцив
Эдин Джеко / Getty Images
Эдин Джеко / Getty Images

Боснийский нападающий Эдин Джеко получил новый вариант продолжения карьеры. Балканец всерьез заинтересовал итальянскую Болонью, утверждает инсайдер Николо Скира в X.

"Россоблу" готовы взять свободного агента. Нападающему предложили 1-летний контракт. В договоре также будет предусмотрена опция продления сотрудничества еще на сезон.

Джеко уже выступал в чемпионате Италии. Он забил 107 мячей в Серии A за столичную Рому и миланский Интер. Последние два сезона ветеран отыграл за стамбульский Фенербахче (99 матчей, 46 голов во всех турнирах).

Тем временем Интер нацелился на форварда Пармы Анж-Йоана Бонни.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: болонья Эдин Джеко

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