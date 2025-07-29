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Футбол

"Это был вопрос принципа": мать Рабьо рассказала, почему игрок не перешел в Манчестер Юнайтед

Манкунианцы хотели снизить зарплату хавбека.
Сегодня, 17:58       Автор: Андрей Безуглый
Адриен Рабьо / Getty Images
Адриен Рабьо / Getty Images

Мать и агент Адриана Рабьо Вероник рассказала, почему сорвался трансфер в Манчестер Юнайтед.

Напопним, в 2022 году француз был в шаге от перехода в английский клуб, но сделка так и не произошла.

По словам Вероник Рабьо, Манчестер Юнайтед предложил условие, которое она сочла неуважением.

В тот год Адриен был готов покинуть Ювентус, который тогда квалифицировался в Лигу чемпионов, ради Манчестера, который туда не попал. Мы обсуждали условия, и в итоге мне сказали: "Если в следующем сезоне мы не выйдем в Лигу чемпионов, зарплата Адриена снизится".

Я посчитала, что это слишком надменно и неуважительно. Я сказала: "Мы заканчиваем". Они подумали, что это такая стратегия, чтобы получить больше. Но нет, это был вопрос принципа, а не денег. Конечно, их это удивило. Они к такому не привыкли

Ранее также другой хавбек, который мог оказаться в МЮ, получит новый контракт.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Адриен Рабьо

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