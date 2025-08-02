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Футбол

Рома подписала защитника молодежной сборной Италии

"Волки" усилились перспективным центрбеком.
Сегодня, 11:41       Автор: Антон Федорцив
Даниэле Гиларди / Getty Images
Даниэле Гиларди / Getty Images

Итальянская Рома закрыла очередной трансфер. Столичный коллектив пополнился защитником Даниэле Гиларди, сообщает официальный сайт клуба.

Центрбек заключил с "волками" контракт до лета 2030 года. Верона заработает на переходе Гиларди 10,5 млн евро. Еще 1 млн "мастифы" могут получить в качестве бонусов. В составе Ромы он будет выступать под 87-м номером.

В прошлом сезоне Гиларди сыграл 24 матча в Серии A. На молодежном Евро-2025 защитник провел 4 поединка. Ранее он также защищал цвета генуэзской Сампдории и Мантовы.

К слову, украинец Артем Довбик оформил забитый мяч в спарринге Ромы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома верона Даниэле Гиларди

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